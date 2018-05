YPO anuncia os vencedores do Global Innovation Award de 2018

A premiação é destinada a líderes globais que dão início a revoluções inovadoras, transformadoras e inspiradoras

DALLAS, May 11, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — A YPO, principal organização de liderança de diretores executivos, anunciou os vencedores do Global Innovation Awards, como parte de sua terceira Semana de Inovação da YPO. O Global Innovation Awards premia esses membros da YPO que iniciaram inovações revolucionárias que inspiram transformações positivas.

Além de reconhecer os principais inovadores entre mais de 25.000 membros da YPO em 130 países, o Global Innovation Awards também reconhece o principal inovador da África e o principal inovador jovem adulto, que é filho de um membro da YPO (com idade entre 17 e 29).

“Todos os anos, a YPO tem essa incrível oportunidade de premiar e destacar esses importantes inovadores que estão deixando uma marca indelével em todo o mundo. O Global Innovation Awards destaca quem está abrindo caminho para a criação de empresas de pensamento vanguardista e de oportunidades significativas agora e para a geração atual e para as futuras gerações”, disse Keith Alper, Presidente da Semana de Inovação da YPO.

Durante o mês de maio, a Semana de Inovação da YPO de 2018 irá conectar empreendedores influentes, inovadores e líderes de pensamento para trocar ideias sobre inspiração, inovações e transformação através de mais de 50 eventos característicos, transmissões de vídeo interativas e eventos livestream em todo o mundo. A YPO anunciou o principal inovador africano na Africa Ignite, em Nairóbi, Quênia, e o vencedor do Global Innovation Award em Nova York.

Vencedores do Global Innovation Award de 2018

Global Innovation Award – Harjit Gill, X-Halo

Harjit Gill é o CEO do X-Halo, primeiro dispositivo do mundo a detectar o início de doenças respiratórias antes de qualquer sinal de sintoma. Conectado a um smartphone, o dispositivo é o único a oferecer avisos precoces da doença e rastrear a saúde do pulmão medindo a temperatura da respiração.

Com o dispositivo, uma vez que os sinais são detectados, os pacientes podem implementar mudanças no estilo de vida e nas opções de medicação para gerenciar qualquer problema em potencial a um custo acessível e em casa.



Global Innovation Award – Principal inovador africano – Yariv Cohen, Ignite Power

Yariv Cohen é o CEO da Ignite Power, um desenvolvedor e financiador pan-africano de soluções de energia limpa. Uma dessas soluções é um sistema de energia solar para residências da zona rural que se integra com serviços de movimentações financeiras via dispositivos móveis para um modelo de pagamento de energia de acordo com o uso e empréstimo que custa apenas US$4 por mês.

A Ignite Power conectou quase 500.000 pessoas à energia solar segura e possui projetos que atingiriam 10 milhões em 2021.

Global Innovation Award – Nova geração da YPO – Leslie Lim, Cicil

Leslie Lim é Cofundador da Cicil, uma startup de aceleradores de plataformas da Google focada em fornecer acesso financeiro ao segmento de estudantes universitário indonésios menos favorecidos. A Cicil oferece pequenos empréstimos a estudantes, ajudando-os de várias maneiras, incluindo o financiamento de notebooks e tablets, equipamento esportivo e muito mais.

“Parabéns aos homenageados com o Global Innovation Award de 2018, pois eles destacam a inovação e a amplitude de talentos da rede global da YPO”, disse Scott Mordell, CEO da YPO. “Esses inovadores estão acelerando o que vem por aí e abrindo o caminho para o futuro”.

Finalistas

Entre os finalistas do Global Innovation Awards da YPO, incluem-se:

Jerry Callahan, Fundador e CEO da Heatworks

Jerry Callahan é o inventor da Tecnologia de matriz ôhmica, que combina uma variedade de eletrodos de grafite com um mecanismo de controle digital, fornecendo um método puro e efetivo de aquecimento de água que usa água como elemento aquecedor ao invés de elementos de aquecimento metálicos.

Nicolas Durand, CEO e Fundador da Abionic

Nicolas Durand é o CEO e Fundador da Abionic, que desenvolveu a abioSCOPE, a primeira e mais rápida plataforma de diagnósticos baseada em uma gota de sangue para melhorar o disgnóstico médico no ponto de prestação de cuidados.

George Kurtz, Presidente, CEO e Cofundador da CrowdStrike

George Kurtz é o Presidente, CEO e Cofundador da CrowdStrike, uma empresa de tecnologia de cibersegurança altamente reconhecida por sua abordagem orientada para a nuvem que impede violações. A tecnologia da CrowdStrike — a plataforma Falcon — estabeleceu um novo padrão de ajuda às organizações para impedirem violações, estendendo-se para além de malwares para evitar ataques direcionados, independentemente de sua origem ou técnica.

Sunil Lalvani, Diretor Administrativo da Binatone Lifestyle Ltd.

Sunil Lalvani fundou o Project Maji para enfrentar o desafio global da água ao projetar e desenvolver quiosques de água movidos a energia solar em comunidades rurais da África Subsaariana para oferecer água potável. Atualmente, o Project Maji proporciona água limpa a 15.000 pessoas em 11 locais, com o objetivo de expandir para um milhão de pessoas em 2025.

Christina Lomasney, Presidente, CEO e Cofundadora da Modumetal, Inc.

Christina Lomasney é a Presidente, CEO e Cofundadora da Modumetal, que fabrica uma nova classe de metais em nanocamadas que são mais fortes, mais leves e mais duráveis que os metais e ligas convencionais. Embora derivem das mesmas matérias-primas básicas, como metais convencionais, as ligas nanolamindas da Modumetal podem ser usadas quase em todos os lugares onde metais e ligas são usados hoje, ao mesmo tempo em que oferecem melhorias de desempenho significativas em relação a metais convencionais.

Bob White, Presidente e CEO da Entellus Medical, Inc

Bob White é o Presidente e CEO da Entellus Medical, Inc, que criou o XprESS ENT Dilation System. O sistema, que tratou mais de 200.000 até o momento, é usado para tratamento minimamente invasivo de pacientes adultos e pediátricos com sinusite crônica e recorrente. Pacientes tratados com o sistema passaram por uma recuperação mais rápida, menos sangramento, menos uso de medicação para dor e menos debridamento.

Lee Zheng, Proprietário da Smart Technologies and Investment Ltd. e Fundador e CEO da PIN Genie

Lee Zheng é o proprietário da Smart Technologies and Investment e Fundador e CEO da PIN Genie. A PIN Genie é uma inovação da tecnologia PIN. Essa tecnologia patenteada altamente segura e à prova de espiadas pode ser aplicada em dispositivos que exigem o uso de PIN, impossibilitando que outras pessoas espionem um PIN e oferecendo mais segurança e conveniência aos usuários.

Sobre a Semana de Inovação da YPO

A Semana de Inovação da YPO é uma série de mais de 50 eventos conduzidos em mais de 30 países de 7 a 11 de maio de 2018, apresentando inovadores dinâmicos globais que estarão reunidos para compartilhar as melhores estratégias comerciais, bem como percepções oportunas e relevantes que estão alimentando a inovação e moldando o futuro do comércio global na próxima década.

Através de eventos característicos da Semana de Inovação, transmissões de vídeo interativas ao vivo e eventos livestream, os líderes comerciais irão aprender a como manter o ritmo com tendências de inovação em uma escala global, inovar e revolucionar as práticas do setor, nutrir e desenvolver ideias de criação de valor nas organizações e impactar positivamente comunidades, setores e o mundo.

Sobre a YPO

A principal organização de liderança de diretores-executivos do mundo.

A YPO é a plataforma global de engajamento, aprendizagem e crescimento de diretores-executivos. Os membros da YPO aproveitam o conhecimento, a influência e a confiança dos líderes das empresas mais influentes e inovadoras do mundo para inspirar empresas, pessoal, família e impacto na comunidade.

Hoje, a YPO capacita mais de 25.000 membros em mais de 130 países, de diversos setores e tipos de empresas. No total, as empresas-membro da YPO empregam 16 milhões de pessoas e geram receitas anuais de seis trilhões de dólares.

Liderança. Aprendizagem. Ao longo da vida. Para mais informações, visite YPO.org.

