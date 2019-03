YPO nomeia Elizabeth Zucker como Presidente para o biênio 2019-2020

DALLAS, March 05, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — Hoje, a YPO , principal organização de liderança de diretores-executivos do mundo, anunciou a eleição de Elizabeth Zucker para o mais alto cargo eletivo da YPO, o de presidente para o biênio 2019-2020 do Conselho de Diretores da YPO.

Zucker é a 68ª membro a ocupar esse posto e sucederá o atual Presidente da YPO, Pascal Gerken. Seu mandato começará em 1º de julho de 2019.

Membro das seções de Saint Louis Gateway e Mid-America da YPO, Zucker é Parceira Administrativa da Interior Investments of St. Louis, LLC, uma Empresa de Responsabilidade Limitada de Illinois e subsidiária do I3 Group, Inc.

Através de um modelo de negócio centro-periferia e da liderança de Zucker, a Interior Investments of St. Louis, LLC desenvolveu-se até se tornar um negócio de USD40 milhões.

“Estou honrada por ter sido eleita pelo conselho como presidente da YPO para o período de 2019-2020. A YPO tem sido uma influência incrivelmente poderosa em minha vida, empresa e família. Espero dar continuidade à minha atuação na YPO, que trouxe amizades e experiências incríveis para minha vida e que valorizo profundamente”, conta Zucker.

O presidente da YPO é eleito pelos outros membros do conselho. Zucker continua o legado do fundador e primeiro presidente da YPO, Ray Hickok, que definiu o padrão para a liderança. Hoje, mais de 30 presidentes anteriores da YPO estão ativamente engajados na organização.

“Os maiores bens da YPO estão incorporados nas vidas, experiências e presentes que nossos membros compartilham conosco a cada dia”, afirma Gerken. “Elizabeth exemplifica o que significa ser um líder que cria um mundo de impacto. Sei que ela irá liderar com entusiasmo e ser uma extraordinária embaixadora da YPO e dos nossos mais de 27.000 membros”.

Zucker entrou na YPO em 2007. Rapidamente, envolveu-se na liderança da YPO, assumindo funções diretivas em mais de sete sessões. Em 2014, entrou no Comitê Executivo EUA Central e atuou entre 2013 e 2015 como Diretora de Integração Regional. Entre 2015 e 2016, atuou como Presidente Regional EUA Central.

Em julho de 2016, Zucker tornou-se membro do Conselho de Diretores da YPO. Durante todo seu mandato, serviu no Comitê de Membresia da YPO, Comitê de Governança e Sucessão, Comitê de Sessões e Regiões, Comitê de Compensação e RH e como Presidente do Conselho da YPO.

Sobre a YPO:

A YPO é a principal organização de liderança global para mais de 27.000 CEOs em mais de 130 países e a plataforma global para que eles se conheçam, aprendam e cresçam. Os membros da YPO aproveitam o conhecimento, a influência e a confiança dos líderes das empresas mais influentes e inovadoras do mundo para inspirar empresas, pessoal, família e impacto na comunidade.

Hoje, as empresas-membro da YPO, diversificadas entre setores e tipos de negócios, empregam mais de 22 milhões de pessoas globalmente e geram receitas anuais de 9 trilhões de dólares. Para obter mais informações, visite ‪ypo.org.