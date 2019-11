ZephyrTel annonce l’acquisition d’Accuris Networks

LE CAP, Afrique du Sud, 12 novembre 2019 /PRNewswire/ — ZephyrTel, une entreprise de logiciels dédiée au service des opérateurs de téléphonie mondiaux, est heureuse d’annoncer l’acquisition avec effet immédiat des activités d’Accuris Networks.

L’acquisition d’Accuris Networks s’inscrit dans le plan de ZephyrTel, dont le but est de fournir une suite logicielle de télécommunications de bout en bout aux entreprises de télécommunications du monde entier, grâce à des stratégies qui prennent en charge à la fois les opérations et les systèmes de soutien aux entreprises (OSS/BSS) et elle affirme l’orientation et la stratégie de l’entreprise en matière de leadership dans le cloud, sur le marché des entreprises de télécommunications.

La plateforme « Connect » d’Accuris Networks, leader de l’interconnectivité mondiale, est utilisée par les opérateurs mobiles et fixes mondiaux et les fournisseurs de services verticaux pour étendre leurs réseaux et leurs marchés afin d’optimiser les accès, la couverture et la capacité nécessaires aux applications mobiles, IoT et 5G, à un coût avantageux. Accuris Networks propose une solution opérationnelle et commerciale intégrale qui simplifie fortement la connectivité entre les réseaux.

D’après Cisco VNI, en février 2019, 59 % de l’ensemble du trafic de données mobiles sera déchargé d’ici 2022 et les opérateurs ont besoin d’une intégration plus étroite entre les réseaux pour tirer le meilleur parti des dernières normes telles que Wi-Fi 6 et Passpoint. Avec la croissance et l’utilisation exponentielles des smartphones, transporteurs et abonnés tirent profit d’une connectivité sans friction, afin de passer en toute transparence et en toute sécurité entre les réseaux LTE, GSM, Wi-Fi, IPX et les réseaux fixes, tout en garantissant une qualité d’expérience supérieure.

Mike Shinya, PDG de ZephyrTel, a déclaré : « Le fait d’adjoindre Accuris Networks à notre portefeuille grandissant de produits dans le cloud est un immense privilège, une preuve supplémentaire et concrète de notre objectif de créer de la valeur pour les entreprises de télécommunications dans le monde entier. Nous souhaitons devenir un partenaire de premier plan pour les sociétés de télécommunications, dans leur transformation numérique et dans leurs programmes de migration dans le cloud, tout en continuant à acquérir et développer de nouvelles solutions qui apportent des gains d’efficacité et de productivité à nos clients. »

La plateforme sera mise sur le marché tout comme les autres produits logiciels acquis dans le portefeuille de ZephyrTel le sont actuellement, parmi lesquels Mobilogy Now, PeerApp, VoltDelta, Vasona, NewNet Messaging, Invigorate, ResponseTek for Telco et Service Gateway.

À propos de ZephyrTel

Créé au début de 2018, ZephyrTel a connu une évolution rapide pour générer dans des délais très courts un chiffre d’affaires de 70 millions USD et compte parmi ses clients plus de 330 des principaux opérateurs télécoms mondiaux. ZephyrTel est au service de l’industrie des télécommunications dans le monde entier avec des solutions dans le cloud pour la téléphonie mobile, les infrastructures, le commerce de détail et l’expérience client, en élargissant continuellement sa gamme de produits de télécommunications. Vous trouverez plus d’informations sur le site : www.zephyrtel.com.

