ZephyrTel lance son programme CloudForward en Afrique pour accélérer la révolution cloud du secteur des télécommunications

LE CAP, Afrique du Sud, 11 novembre 2019 /PRNewswire/ — ZephyrTel, une société de logiciels au service des opérateurs de télécommunications mondiaux, est heureuse d’annoncer qu’elle lancera son programme CloudForward en Afrique lors de l’événement AfricaCom qui se tiendra au Cap entre les 12 et 14 novembre 2019.

Pleinement engagée à offrir une suite d’applications de télécommunications de bout en bout à travers Amazon Web Services (AWS), ZephyrTel s’est donné pour objectif de résoudre les problèmes liés aux infrastructures de réseau et informatiques existantes des opérateurs, augmentant ainsi leur capacité de rivaliser avec les fournisseurs de services par contournement (OTT) et leur permettant de réduire le coût total de possession (TCO) de près de 50 %. Le programme CloudForward est conçu pour préparer les entreprises à passer à la phase suivante dans la révolution du cloud.

« Notre stratégie consistant à acquérir des sociétés spécialisées dans les logiciels de télécommunication continuera à servir les projets que nous avons pour notre portefeuille cloud tout en maintenant la stabilité de nos clients. Nous avons des solutions d’IdO, de 5G, d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique prêtes à être déployées avec AWS et nous travaillons actuellement à l’acquisition d’un ensemble complet de solutions de facturation pour compléter nos solutions existantes », a déclaré Mike Shinya, PDG de ZephyrTel.

ResponseTek for Telco, la plateforme de gestion de l’expérience client de ZephyrTel, a été la première solution de ZephyrTel à migrer vers AWS, suivie par le lancement de Mobilogy Now Software, une solution purement logicielle extrêmement économique. La migration d’autres solutions ZephyrTel vers AWS est déjà en cours, avec notamment OASIS Cloud Contact Centre, VoltDelta 360 Directory Assistance, ainsi que NewNet Messaging Lithium SMS.

Le centre d’innovation de ZephyrTel présente également des projets AWS d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique qui étendront encore plus l’empreinte de ZephyrTel-AWS auprès des opérateurs.

ZephyrTel s’attache à travailler en étroite collaboration avec ses 330 clients opérateurs de télécommunications mondiaux pour les accompagner dans leur passage au cloud, utilisant les capacités de sa solution Software Factory pour améliorer les produits acquis et développer des logiciels entièrement natifs dans le cloud, tirant pleinement parti des capacités d’AWS Cloud et améliorant ainsi les performances, la résilience, l’évolutivité et le débit.

À propos de ZephyrTel

Créée début 2018, la société ZephyrTel s’est rapidement développée pour atteindre un chiffre d’affaires de 70 millions de dollars et compte désormais parmi ses clients plus de 330 des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde. Actuellement, ZephyrTel fournit à des clients de l’industrie des télécommunications du monde entier des solutions basées sur le cloud dans les domaines de la téléphonie mobile, des infrastructures, de la vente au détail et de l’expérience client et ne cesse d’élargir sa gamme de produits de télécommunications. Pour en savoir plus, consultez : www.zephyrtel.com.

