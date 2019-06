Zoomlion présentera des machines agricoles et de construction « adaptées à l’Afrique » lors de la première exposition commerciale sino-africaine

CHANGSHA, Chine, 17 juin 2019 /PRNewswire/ — Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) participera à la première exposition économique et commerciale sino-africaine (« l’Expo ») qui se déroulera du 27 au 29 juin à Changsha, dans la province du Hunan, en Chine. Le groupe mettra en valeur neuf produits de machinerie agricole et de construction.

Cette exposition de trois jours se concentrera sur le commerce, l’agriculture, la fabrication, les services, le financement et les infrastructures. Parmi les participants figurent des représentants de 53 pays africains, d’organisations internationales et de 31 provinces et villes chinoises.

Zoomlion a mis au point une série de machines agricoles et d’équipements de construction « adaptés à l’Afrique » et à la pointe qui sont capables de résister au climat chaud et humide du continent africain, tout en offrant des fonctionnalités, une durabilité et une rentabilité hors pair.

L’espace d’exposition de Zoomlion s’étendra sur 500 mètres carrés. Parmi les machines agricoles présentées par Zoomlion figureront des moissonneuses de blé, de riz et de canne à sucre ainsi que des tracteurs. En ce qui concerne les machines de construction, on retrouvera une bétonnière, une excavatrice, des camions-grues et un véhicule industriel.

Depuis son entrée sur le marché africain en 2007, Zoomlion a mis en place un vaste réseau incluant un support et des services de pièces de rechange performants pour soutenir une gamme de produits qui s’étend à plus de 10 pays africains. Ayant vendu plus de 4 000 machines en Afrique, le groupe est aujourd’hui le plus grand fabricant chinois de machines de construction. Il est classé parmi les trois premiers fabricants du continent.

En 12 ans, Zoomlion a largement contribué au développement urbain et à la croissance économique en Afrique en participant à de grands projets d’infrastructure, tels que la construction de l’autoroute Est-Ouest et du terminal de l’aéroport d’Alger, la construction des sites ayant accueilli la Coupe du Monde en Afrique du Sud, la ligne de chemin de fer à écartement standard entre Mombasa et Nairobi au Kenya ainsi que des projets pétroliers à Mombasa.

« À mesure que l’économie africaine continue de croître, Zoomlion profitera de plus d’opportunités sur ce marché. L’Expo sera une excellente plateforme qui nous servira pour échanger des idées et tirer profit des opportunités de collaboration. Notre objectif est de soutenir le développement durable de l’Afrique grâce à une technologie de pointe, des produits de qualité supérieure et des services localisés », a déclaré le directeur régional pour l’Afrique de Zoomlion International Trade Company, Fu Hongsheng.

À propos de Zoomlion

Fondée en 1992, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) est une société de fabrication d’équipements haut de gamme qui intègre des machines d’ingénierie, des machines agricoles et des services financiers. La société vend maintenant près de 460 produits de pointe provenant de 55 gammes de produits couvrant neuf grandes catégories. Zoomlion est la première société chinoise de machines de construction à être cotée à la bourse de Shenzhen et à celle de Hong Kong.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://en.zoomlion.com/.

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/902964/Zoomlion_Africa_ expo.jpg