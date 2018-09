Zoomlion rejoint le projet routier de la KES au Kenya, faisant ainsi progresser les gains sur le marché africain

CHANGSHA, Chine, 25 septembre 2018 /PRNewswire/ — Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion), premier fabricant de machines de construction en Chine, a livré une commande d’excavatrices ZE360E et ZE230E au projet de rénovation routière de la Kitale-Endebess-Suam (KES) au Kenya, ce qui représente la toute dernière étape majeure de la société dans le cadre de son expérience de dix ans sur le marché africain.