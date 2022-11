Zoomtopia 2022 : de nouvelles innovations en faveur des expériences de travail modernes

Intégration de Zoom Mail et Calendar (bêta) à la plateforme de communication Zoom étendue

Zoom Spots fournira des espaces de collaboration virtuels permanents pour favoriser la connexion et la coopération des employés

Les nouvelles innovations comprennent également des fonctionnalités d’IA conversationnelle dans Contact Center, des avantages supplémentaires pour les développeurs et bien plus encore

Zoomtopia est proposé pour la première fois sous la forme d’une expérience hybride grâce à Zoom Events

SAN JOSÉ, Californie, 09 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ : ZM) a lancé aujourd’hui Zoomtopia 2022, l’événement annuel de la société visant à dévoiler les nouvelles innovations pour optimiser les expériences de travail modernes et célébrer l’avenir de la communication et de la collaboration. Pour la toute première fois, Zoomtopia 2022 est une expérience hybride alimentée par Zoom Events, la solution de gestion d’événements virtuels tout-en-un de Zoom.

« Alors que les organisations mondiales s’adaptent à la manière, au moment et à l’endroit où le travail se déroule, il est crucial que la connexion humaine demeure une priorité absolue pour faire progresser les stratégies commerciales », a déclaré Eric S. Yuan, PDG de Zoom. « Zoom est spécialement conçu pour rendre toutes sortes de connexions possibles, efficaces et significatives. Notre équipe a construit et lancé plus de 1 500 fonctionnalités et améliorations sur la plateforme Zoom cette année, faisant progresser la façon dont les gens se connectent les uns avec les autres, leur organisation et leurs clients, ouvrant ainsi les portes de la créativité et de la collaboration. »

« Il n’y a jamais eu plus d’incertitudes concernant l’avenir du travail qu’aujourd’hui. Le travail depuis n’importe où, les bureaux hybrides et d’autres tendances ont créé un ensemble complexe de questions auxquelles les entreprises et les dirigeants informatiques doivent répondre. Quel que soit le résultat, une chose est certaine, à savoir que les outils de collaboration seront essentiels pour que les travailleurs demeurent connectés », a déclaré Zeus Kerravala, analyste principal chez ZK Research. « Zoom a rapidement évolué, passant d’une entreprise de réunions de niche à une vaste plateforme de collaboration qui offre une expérience client et employé sans égale, et aide les organisations à répondre aux besoins actuels et futurs du travail. »

« Notre équipe se connecte et collabore sur Zoom, ce qui nous permet de travailler ensemble en toute transparence, où que nous soyons, afin de continuer à fournir du contenu de classe mondiale provenant de nos marques emblématiques telles que HBO, Warner Bros., CNN, et Food Network et concernant des personnages adorés comme Batman, Superman, les Looney Tunes et Harry Potter », a déclaré Dave Duvall, DSI – Technologie et Opérations, Warner Bros. Discovery. « Nous avons pu évoluer avec Zoom, en particulier au-delà des réunions, avec des produits tels que Zoom Phone, Zoom Rooms et Zoom Team Chat. L’ensemble de la plateforme a vraiment élargi nos capacités à collaborer et à rester connectés au sein de l’organisation. »

Annonce des innovations de la plateforme Zoom lors de Zoomtopia

Afin de faire progresser la prochaine ère des communications, Zoom a dévoilé plusieurs nouvelles offres visant à renforcer les capacités des entreprises et des individus.

Voici quelques-unes des dernières annonces :

Zoom Mail et Calendar (bêta) : Avec les clients Zoom Mail et Calendar, les utilisateurs n’ont plus besoin de quitter la plateforme Zoom pour accéder à leur messagerie et à leur calendrier. Les services de messagerie et de calendrier populaires seront intégrés directement dans Zoom, ce qui signifie que les utilisateurs pourront rapidement accéder à leurs communications et à leur planification, et accomplir leur travail plus efficacement. Pour les entreprises qui ne disposent peut-être pas de services informatiques dédiés mais qui se concentrent sur la confidentialité et la sécurité, Zoom a également déployé des options de service de messagerie et de calendrier hébergées par Zoom, également directement intégrées à la plateforme Zoom. Zoom Mail Service est crypté de bout en bout pour les e-mails envoyés directement entre les utilisateurs actifs de Zoom Mail Service. Les clients ainsi que les services Zoom Mail et Calendar seront lancés en version bêta.

Avec les clients Zoom Mail et Calendar, les utilisateurs n’ont plus besoin de quitter la plateforme Zoom pour accéder à leur messagerie et à leur calendrier. Les services de messagerie et de calendrier populaires seront intégrés directement dans Zoom, ce qui signifie que les utilisateurs pourront rapidement accéder à leurs communications et à leur planification, et accomplir leur travail plus efficacement. Pour les entreprises qui ne disposent peut-être pas de services informatiques dédiés mais qui se concentrent sur la confidentialité et la sécurité, Zoom a également déployé des options de service de messagerie et de calendrier hébergées par Zoom, également directement intégrées à la plateforme Zoom. Zoom Mail Service est crypté de bout en bout pour les e-mails envoyés directement entre les utilisateurs actifs de Zoom Mail Service. Les clients ainsi que les services Zoom Mail et Calendar seront lancés en version bêta. Zoom Spots : Bienvenue dans l’espace de collaboration virtuel de Zoom ! Avec un lancement prévu pour le début de l’année 2023, Zoom Spots est un espace permanent équipé de la vidéo, intégré à la plateforme Zoom, pour contribuer à encourager des discussions inclusives, maintenir les collègues connectés et apporter les interactions fluides du travail en personne aux équipes hybrides distribuées tout au long de leur journée.

Bienvenue dans l’espace de collaboration virtuel de Zoom ! Avec un lancement prévu pour le début de l’année 2023, Zoom Spots est un espace permanent équipé de la vidéo, intégré à la plateforme Zoom, pour contribuer à encourager des discussions inclusives, maintenir les collègues connectés et apporter les interactions fluides du travail en personne aux équipes hybrides distribuées tout au long de leur journée. Zoom Virtual Agent : Zoom Virtual Agent est une solution d’IA conversationnelle intelligente et de chatbot qui utilise le traitement du langage naturel et l’apprentissage automatique pour comprendre et résoudre rapidement les problèmes des clients. Zoom Virtual Agent fonctionne 24 heures sur 24 sur plusieurs canaux de support afin de fournir une expérience client rapide et personnalisée, réduire le volume des appels aux agents humains et générer une efficacité opérationnelle importante pour les entreprises. Zoom Virtual Agent, dont le lancement est prévu pour le début de l’année 2023, pourra être entièrement intégré à Zoom Contact Center et sera également proposé en tant que solution de chatbot autonome.

Zoom Virtual Agent est une solution d’IA conversationnelle intelligente et de chatbot qui utilise le traitement du langage naturel et l’apprentissage automatique pour comprendre et résoudre rapidement les problèmes des clients. Zoom Virtual Agent fonctionne 24 heures sur 24 sur plusieurs canaux de support afin de fournir une expérience client rapide et personnalisée, réduire le volume des appels aux agents humains et générer une efficacité opérationnelle importante pour les entreprises. Zoom Virtual Agent, dont le lancement est prévu pour le début de l’année 2023, pourra être entièrement intégré à Zoom Contact Center et sera également proposé en tant que solution de chatbot autonome. Une collaboration continue sur Zoom One : Les flux de travail connectés sur Zoom One, l’offre de communication et de collaboration tout-en-un qui regroupe Team Chat, Phone, Whiteboard, Meetings et plus encore, permettent aux individus et aux équipes de réaliser le meilleur travail possible. Parmi ces nouvelles capacités figure l’intégration entre Team Chat et In-Meeting Chat, créant une fonctionnalité permanente permettant aux utilisateurs de circuler entre Team Chat et Meetings afin de réduire les silos, de maintenir les projets en mouvement et de poursuivre la conversation après les réunions.

Les flux de travail connectés sur Zoom One, l’offre de communication et de collaboration tout-en-un qui regroupe Team Chat, Phone, Whiteboard, Meetings et plus encore, permettent aux individus et aux équipes de réaliser le meilleur travail possible. Parmi ces nouvelles capacités figure l’intégration entre Team Chat et In-Meeting Chat, créant une fonctionnalité permanente permettant aux utilisateurs de circuler entre Team Chat et Meetings afin de réduire les silos, de maintenir les projets en mouvement et de poursuivre la conversation après les réunions. Zoom IQ Virtual Coach : Bientôt disponible dans le cadre de Zoom IQ for Sales, Zoom IQ Virtual Coach simule une variété de situations de vente afin d’offrir aux vendeurs un environnement de pratique pour affiner leur argumentaire, obtenir des retours et recevoir des conseils de contenu en temps réel lors d’appels avec des prospects.

Découvrez-en davantage sur ces innovations et d’autres nouvelles fonctionnalités de travail hybride.

Une conception faite pour connecter et étendre la valeur de Zoom

Les développeurs ont la possibilité d’utiliser les API, les SDK, les outils et les ressources de Zoom pour créer des applications et des intégrations avec Zoom ou d’utiliser la technologie de base de Zoom afin d’étayer des solutions vidéo innovantes pour tous les cas d’utilisation.

Les développeurs peuvent en faire plus sur Zoom grâce à :

Des améliorations de la Zoom Developer Platform : Il sera bientôt plus facile pour les développeurs de provisionner et de gérer les applications qui fonctionnent avec Zoom en activant les applications installées autorisées par l’administrateur. Cela permettra aux administrateurs de compte Zoom de pré-installer des applications pour une organisation au niveau d’un compte, d’un groupe ou d’un utilisateur. De plus, les développeurs seront bientôt en mesure de monétiser leurs applications sur Zoom App Marketplace.

: Il sera bientôt plus facile pour les développeurs de provisionner et de gérer les applications qui fonctionnent avec Zoom en activant les applications installées autorisées par l’administrateur. Cela permettra aux administrateurs de compte Zoom de pré-installer des applications pour une organisation au niveau d’un compte, d’un groupe ou d’un utilisateur. De plus, les développeurs seront bientôt en mesure de monétiser leurs applications sur Zoom App Marketplace. Une disponibilité étendue avec Zoom Apps : Zoom Apps, des applications au sein du produit parfaitement intégrées à l’expérience Zoom Meeting et Webinar, s’étend sur toute la plate-forme à Team Chat, Zoom Rooms, et plus encore, afin que les développeurs puissent connecter des applications à tous leurs flux de travail. Désormais, les développeurs peuvent construire leur intégration une fois et l’étendre à l’ensemble de la gamme de produits Zoom. En outre, les développeurs bénéficieront d’une distribution accrue de leurs applications Zoom avec la prochaine sortie d’Essential Apps. Essential Apps regroupe les formules payantes Zoom Meetings et Zoom Apps ainsi que les développeurs d’applications sélectionnés, répondant aux besoins de gestion et de croissance d’une entreprise, tout en aidant à minimiser les corvées manuelles.

Découvrez comment les développeurs peuvent étendre la puissance de Zoom avec de nouvelles mises à jour de la Zoom Developer Platform et de Zoom Apps lors du Developer Summit à Zoomtopia.

Connectez-vous en DIRECT

Zoomtopia est une expérience hybride de deux jours hébergée sur la plateforme Zoom Events, avec des intervenants, des chefs d’entreprise et des célébrités suscitant la réflexion, et comprend de nombreuses opportunités de réseautage, de collaboration et d’apprentissage. Connectez-vous en direct pour saisir tout le contenu passionnant.

