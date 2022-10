HUAWEI CONNECT 2022 à Dubaï : Une infrastructure innovante stimule la transformation numérique industrielle

Ken Hu, président tournant de Huawei, a prononcé un discours décrivant trois façons dont l’écosystème des TIC peut aider à surmonter les obstacles communs à la transformation numérique :

Renforcer l’infrastructure numérique, y compris par le biais d’une connectivité plus robuste et de ressources informatiques plus solides et plus diversifiées.

Aider les entreprises à aller au-delà de la simple adoption du cloud et à en tirer le meilleur parti, en mettant l’accent sur les services technologiques de pointe qui favorisent le développement de nouveautés.

Développer des écosystèmes numériques locaux, y compris en développant des partenaires, en renforçant le vivier de talents numériques et en apportant plus de soutien aux PME.

Steven Yi, président de Huawei au Moyen-Orient et en Afrique, a prononcé la déclaration préliminaire exprimant sa gratitude aux clients et partenaires pour leur confiance continue, et a réaffirmé l’engagement de Huawei à contribuer au développement local. Il a également parlé de trois initiatives clés de Huawei et de ses clients et partenaires pour libérer la productivité numérique. Ensemble, ils travaillent à bâtir une base numérique solide pour tous et à renforcer les écosystèmes numériques locaux pour soutenir l’avenir des nations numériques.

Des technologies novatrices fondées sur des scénarios améliorent l’infrastructure numérique pour libérer la productivité numérique

Bob Chen, vice-président de Huawei Enterprise BG, a indiqué que la synergie multitechnologies est essentielle pour déterminer la technologie correspondant à chaque situation. Il a expliqué dans son discours d’ouverture, intitulé « Les infrastructures numériques innovantes accélèrent la transformation numérique », que « les données sont au cœur de la transformation numérique, et leur acquisition, leur transmission, leur stockage et leur analyse en sont des étapes essentielles. Huawei propose des produits et des gammes de produits complets pour le traitement des données de bout en bout, ce qui permet de favoriser la transformation numérique des clients. »

En termes de connectivité des données, Huawei a présenté NetEngine AR5710, une passerelle hyper-convergente idéale pour les petites et moyennes branches, et NetEngine 8000 F8, un routeur d’agrégation à service universel ultra-compact. Ces produits tout nouveaux aident à établir une base de données solide pour libérer davantage la productivité numérique.

En termes de transmission de données, Huawei a exploré comment appliquer l’évolution du réseau fixe de cinquième génération (F5G) dans diverses industries. En outre, Huawei et un client de Dubaï ont lancé conjointement une solution numérique d’inspection de couloir de pipeline basée sur la technologie de détection de fibre optique, permettant l’inspection automatique de couloir de pipeline.

En ce qui concerne le stockage de données, Huawei et Commvault, une société de logiciels de gestion de données, ont lancé conjointement une solution de protection des données, qui offre aux entreprises clientes une protection des données sécurisée et fiable de bout en bout. Cela permet de créer une base de stockage fiable et efficace, permettant aux entreprises de maximiser la valeur des données.

Joy Huang, présidente de Huawei Cloud Strategy & Industry Development, a souligné que l’approche de la transformation numérique de Huawei repose sur trois piliers : une infrastructure plus verte, une innovation continue et une expérience partagée. Huawei Cloud vise à être le meilleur partenaire de numérisation pour les clients, et travaille avec des partenaires et des clients pour libérer le numérique grâce à sa stratégie « Everything as a Service ».

Une infrastructure innovante est déployée dans les industries en vue de stimuler la numérisation industrielle

Lors de l’événement, des clients de diverses industries au Moyen-Orient et en Afrique ont également partagé leurs meilleures pratiques avec Huawei dans la transformation numérique.

Le Dr Hesham Farouk Ali, ministre adjoint égyptien de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a déclaré que les TIC rendraient l’éducation plus centrée sur les individus et accéléreraient la transformation des méthodes d’enseignement et d’apprentissage. L’expertise de Huawei dans les réseaux d’éducation et de recherche, le cloud et l’IA fournit un soutien clé et jette les bases de la numérisation de l’enseignement supérieur en Égypte.

Baffajo Beita, directeur informatique de Galaxy Backbone Limited, a déclaré que Galaxy et Huawei ont innové ensemble pour aider le Nigeria à construire un réseau cloud unifié d’e-gouvernement, accélérant la numérisation du gouvernement et stimulant l’économie numérique du pays.

Programme Huawei Empower : créer un écosystème numérique florissant pour les partenaires mondiaux

Au cours de cet événement, Huawei a présenté son programme Huawei Empower, qui vise à contribuer au développement d’un écosystème numérique prospère pour ses partenaires internationaux. Ce programme permettra à Huawei d’innover conjointement avec ses partenaires par le biais des OpenLabs, de donner à ses partenaires les moyens d’agir grâce à un nouveau cadre, un nouveau modèle et une plateforme intégrée, et de constituer un vivier de talents grâce aux programmes Huawei ICT Academy et Huawei Authorized Learning Partner (HALP). Huawei a également annoncé un investissement de 300 millions de dollars américains dans ce programme au cours des trois prochaines années pour soutenir ses partenaires mondiaux.