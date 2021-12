JinkoSolar signe un contrat d’approvisionnement de modules de 360MW axé sur Tiger Neo avec Tadiran Solar en Israël

SHANGHAI, 9 décembre 2021 /PRNewswire/ — JinkoSolar Holding Co. Ltd. (« JinkoSolar » ou la « Société ») (NYSE : JKS), l’un des fabricants de modules solaires les plus importants et les plus innovants dans le monde, qui a annoncé aujourd’hui avoir signé un contrat d’approvisionnement de modules solaires de 360MW avec Tadiran Solar Ltd., l’un des principaux distributeurs sur le marché commercial israélien, prévoit la livraison des nouveaux panneaux solaires TOPCon de type n nommés Tiger Neo de 2022 à 2023. Les produits de type n de Jinkosolar, leader de l’industrie, seront intégrés aux systèmes d’énergie solaire avancés de Tadiran Solar pour les clients commerciaux, gouvernementaux et résidentiels en Israël.

« Cet accord marque une étape importante dans la stratégie de croissance de Jinkosolar, alors que nous menons le perfectionnement technologique à un niveau supérieur sur tous les aspects et que nous continuons de bâtir notre clientèle en production décentralisée », a déclaré Mme Anita Li, directrice générale de l’ACPC. « Tadiran Solar est un leader respecté du marché en Israël et nous sommes ravis de pouvoir marier nos panneaux solaires à haut rendement avec leurs conceptions de systèmes solaires innovants et leurs offres de produits. »

Le contrat porte sur la dernière série de modules ultra-efficaces de type n Tiger Neo de JinkoSolar, qui sera largement commercialisée et distribuée en Israël en 2022, afin de répondre aux besoins de tous les scénarios d’application pour différents secteurs. Le coefficient de température optimisé fonctionnera parfaitement dans le contexte environnemental d’Israël. Avec la branche distribution de panneaux JinkoSolar, Tadiran Solar Ltd vise à devenir l’une des entreprises leader d’Israël dans la fourniture d’une solution solaire complète et exhaustive, tout en augmentant sa part de marché local pour promouvoir le développement de l’énergie renouvelable en Israël.

Selon Eliran Twitto, PDG de Tadiran Solar Ltd : « Grâce aux modules de haute qualité fabriqués par JinkoSolar, Tadiran solar a satisfait 200 MW de commandes en 2021, ce qui constitue également une étape importante pour Tadiran solar et une réussite importante qui couronne ses efforts. Dans le cadre du plan stratégique de l’entreprise pour développer son activité, Tadiran solar est reconnaissant de la confiance accordée par JinkoSolar pour une distribution réussie des produits et solutions de JinkoSolar sur le marché israélien et s’engage à fournir un service après-vente de qualité optimale aux clients. Le contrat d’approvisionnement de 360MW pour 2022-2023 stimulera la croissance future et, espérons-le, conduira à une coopération plus stratégique.